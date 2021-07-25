Україна

УПЛ продовжилася ще двома матчами: Верес і Колос розіграли нічию, а Шахтар втримав перемогу над Інгульцем.

Відбулися стартові поєдинки Першої ліги: Волинь та Агробізнес розписали бойову нічию, Прикарпаття познущалось з Ужгорода.

Динамо повідомило дати товариських матчів проти двох турецьких клубів.

Світ

Уле Гуннар Сульшер підписав новий контракт з Манчестер Юнайтед.

Тоттенхем оголосив про трансфер основного голкіпера Аталанти.

Ліверпуль намагався купити Федеріко К'єзу, але Ювентус знову відхилив пропозицію на 100 млн євро.

Українці за кордоном

Роман Зозуля був за крок від переходу в Алькоркон, але фанати клубу зірвали трансфер. Все через давні безпідставні звинувачення у нацизмі.

Аталанта вже домовила про перехід Віктора Коваленка в інший клуб Серії А.

Андрій Бацула відзначився голом та двома асистами у матчі чемпіонату Білорусі.