Фенербахче – Динамо: стала известна дата проведения товарищеского матча
Киевляне в процессе подготовки к новому сезону запланировали два спарринга с турецкими грандами – Галатасараем и Фенербахче.
Как известно, Динамо решило подойти к старту сезона максимально проверив свои силы через товарищеские матчи с сильными соперникамы. Одной из таких команд должен был стать бронзовый призер турецкой Суперлиги – Фенербахче.
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Сегодня, 24 июля, официальный сайт "желтых канареек" подтвердил спарринг с подопечными Мирчи Луческу и обнародовал дату поединка. Встреча между киевлянами и стамбульцами состоится в среду, 4 августа, в Стамбуле. Время начала матча пока неизвестно.
Напомним, на 26 июля у Динамо был запланирован спарринг с победителем Лиги Европы – Вильярреалом, однако из-за обнаруженного в лагере испанцев COVID-19 игру отменили. В УПЛ подопечные Луческу стартуют 1 августа матчем второго тура против ровенского Вереса.
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