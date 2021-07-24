Киевляне в процессе подготовки к новому сезону запланировали два спарринга с турецкими грандами – Галатасараем и Фенербахче.

Как известно, Динамо решило подойти к старту сезона максимально проверив свои силы через товарищеские матчи с сильными соперникамы. Одной из таких команд должен был стать бронзовый призер турецкой Суперлиги – Фенербахче.

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Сегодня, 24 июля, официальный сайт "желтых канареек" подтвердил спарринг с подопечными Мирчи Луческу и обнародовал дату поединка. Встреча между киевлянами и стамбульцами состоится в среду, 4 августа, в Стамбуле. Время начала матча пока неизвестно.

Напомним, на 26 июля у Динамо был запланирован спарринг с победителем Лиги Европы – Вильярреалом, однако из-за обнаруженного в лагере испанцев COVID-19 игру отменили. В УПЛ подопечные Луческу стартуют 1 августа матчем второго тура против ровенского Вереса.

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