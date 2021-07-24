Лондонцы на своем официальном сайте объявили об аренде вратаря Аталанты до конца сезона с правом выкупа.

Гасперини настаивает на трансфере Бога в Аталанту

Голлини выступал за бергамасков в течение трех лет, проведя 112 матчей и пропустив 120 голов. В прошлом сезоне 26-летний вратарь периодически терял доверие Гасперини, а приход Хуана Муссо окончательно убедил в необходимости менять прописку. По неофициальной информации, если Голлини наиграет в Тоттенхэме 20 матчей, то опция выкупа активируется автоматически.

Заметим, что Голлини стал первым летним новичком "шпор". Также клуб пригласил нового тренера – Нуну Эшпириту Санту из Вулверхэмптона.

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