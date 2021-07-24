Бацула отметился голом и двумя ассистами в матче чемпионата Беларуси
В рамках 17-го тура белорусского первенства Динамо Минск принимал Витебск. Читайте отчет матча на Футбол 24.
Чемпионат Беларуси, 17-й тур
Динамо Минск – Витебск – 3:1
Голы: Ложкин, 38, Бацула, 72, Климович, 81 – Ксенофонтов, 61
Нереализованный пенальти: Мбенге, 32 (Д)
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Столичный клуб в родных стенах на классе разобрался с Витебском.
Главным героем встречи стал Андрей Бацула. Украинский защитник отметился голом, а также двумя ассистами организовал еще два мяча своей команды, которые закрепили победу динамовцев.
После 17-ти туров команда Бацулы расположилась на третьей строчке турнирной таблицы, Витебск – 6-й.
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