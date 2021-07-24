Первая лига: Кремень открыл сезон победой над ВПК-Агро, Краматорск уступил Горняк-Спорту
Состоялись стартовые поединки нового сезона второго по силе дивизиона Украины. Читайте отчеты встреч на Футбол 24.
Первая лига, 1-й тур
Кремень – ВПК-Агро – 2:0
Голы: Аверьянов, 9, Галата, 79
Горняк-Спорт – Краматорск – 0:2
Голы: Даудов, 45, Ермоленко, 68
Агробизнес – Волынь – начало в 19:00
Ужгород – Прикарпатье – начало в 19:00
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Кремень, который был близок к понижению в классе в прошлом сезоне, реабилитировался перед болельщиками уже в первом матче. Команда из Кременчуга уверенно разобралась с ВПК-Агро и впервые в своей истории временно возглавила турнирную таблицу.
Краматорск на выезде дал бой Горняк-Спорту. Гости отличились голом в каждом из таймов, оставив свои ворота в неприкосновенности, и спокойно повезли три очка домой.
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