Первая лига, 1-й тур

Кремень – ВПК-Агро – 2:0

Голы: Аверьянов, 9, Галата, 79

Горняк-Спорт – Краматорск – 0:2

Голы: Даудов, 45, Ермоленко, 68

Агробизнес – Волынь – начало в 19:00

Ужгород – Прикарпатье – начало в 19:00

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Кремень, который был близок к понижению в классе в прошлом сезоне, реабилитировался перед болельщиками уже в первом матче. Команда из Кременчуга уверенно разобралась с ВПК-Агро и впервые в своей истории временно возглавила турнирную таблицу.

Краматорск на выезде дал бой Горняк-Спорту. Гости отличились голом в каждом из таймов, оставив свои ворота в неприкосновенности, и спокойно повезли три очка домой.

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