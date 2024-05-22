“Горняки” сделали серьезное предложение по 16-летнему атакующему полузащитнику Акилесу Антонио, утверждает журналист Самуэль Венансио.

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Контракт игрока принадлежит скромному клубу Паранаваи, но он считается большим талантом. Недавно Акилес дебютировал на профессиональном уровне. Источник не раскрывает сумму, которую предложил Шахтер. Чемпионы Украины будут далеко не единственными претендентами на хавбека – Фламенго, Флуминенсе, Атлетико Паранаэнсе и особенно Крузейро также давно следят за ним.

Акилеса сравнивают с уже раскрученными жемчужинами Бразилии. Представитель Паранаваи назвал игрока "миксом форварда Барселоны Витора Роке и вингера Эстевау, которого ждут в Челси".

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