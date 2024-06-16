В матче 19-го тура МЛС Интер Майами на выезде дожал Филадельфию Юнион (2:1). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 19-й тур

Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:2

Голы: Уре, 3 – Грессель, 47, Афонсо, 90+4

Удаление: Руиз, 69 (Интер, вторая желтая карточка), Авилес, 84 (Интер, вторая желтая карточка)

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В очередном туре МЛС Интер Майами в драматическом матче проявил волю к победе и в добавленное время в меньшинстве одолел Филадельфию Юнион. Все началось с гола хозяев уже на 3-й минуте: Уре пасом со своей части поля вывели один на один и тот не промахнулся – Кривцов и Авилес находились в роли статистов, так и не догнав датского форварда.

Отыграться удалось лишь в начале второго тайма – Грессель из района одиннадцатиметровой отметки замкнул передачу с левого фланга. На 69-й минуте Интер остался в меньшинстве из-за нелепого фола Руиза вблизи ворот соперника (он стал вторым в матче). А за 5 минут до завершения встречи повторный "горчичник" заработал и Авилес.

Казалось, вдевятером маямцам за счастье будет удержать хотя бы ничью, но они смогли вырвать победу! Афонсо, который только вышел на замену, на четвертой добавленной минуте включил "режим Месси", протащил мяч со своей половины поля, попутно обыграл защитника и прошил кипера. Невероятная волевая победа, которая закрепила Интер на вершине Восточной конференции.

К слову, не могли помочь "цаплям" Лионель Месси и Луис Суарес, которые сейчас находятся в лагере национальных команд и готовятся к Копа Америка. Сергей Кривцов вышел в старте и был заменен на 91-й минуте (за свою игру украинский защитник получил от статистического портала SofaScore средние 6,9 балла).

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