Сборная Англии в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Сербией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Англия приехала на Евро-2024 в статусе одного из фаворитов, а некоторые модели называют островитян главным фаворитом. Аргументы очевидны: Кейн стал лучшим бомбардиром топ-чемпионатов, Беллингем провел грандиозный дебютный сезон за Реал, Фодена признали MVP в АПЛ.

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Гарет Саутгейт давно работает со сборной. Тренер доказал, что его осторожный стиль приносит успех – полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020, четвертьфинал ЧМ-2022. Заезженные разговоры об "It's Coming Home" сейчас не вызывают смех. Эта команда умеет хладнокровно добывать результат.

Правда, наставник изменил себе перед немецким Евро. Саутгейт всегда доверял конкретным футболистам и закрывал глаза на их клубные проблемы. А тут вдруг Грилиш, Магуайр и Рашфорд не попали в заявку, проиграв конкуренцию представителям Кристал Пэлас и Астон Виллы.

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Все крупные турниры с Саутгейтом сборная начинает с победы. Сербия вряд ли сможет сломать приятную традицию. В этом веке сербы ни разу не выходили в плей-офф крупного турнира и вообще давно не играли на Евро. Последнюю квалификацию удалось пройти из откровенно легкой группы.

Крупнейшие звезды соблазнились деньгами Саудовской Аравии – Митрович и Милинкович-Савич уехали на футбольную пенсию еще до 30-ти. Капитан Тадич доигрывает в Турции. Вот и получается, что главным оружием остался левый фланг с подачами Костича на одноклубника Влаховича.

Преимущество в воздухе – единственный шанс для высокой сборной Сербии зацепиться за результат. В отборе на Евро-2024 балканцы треть всех голов забили головой, а в целом нанесли 37 ударов со второго этажа (рекорд). Возможно, удастся воспользоваться неопытностью Гехи в центре обороны Англии.

Сегодня можно надеяться на зрелищный футбол. Саутгейт делает нехарактерные смелые шаги с Трентом в центре поля. Это означает больше подходов для Фодена, Саки, Кейна и Беллингема и одновременно открывает дополнительные возможности Тадичу творить в чужой опорной зоне.

Ориентировочные составы на матч Сербия – Англия

Сербия: Ваня Милинкович-Савич – Миленкович, Велькович, Павлович – Живкович, Сергей Милинкович-Савич, Лукич, Костич – Тадич, Митрович, Влахович.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер – Александер-Арнольд, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн.