Мадридский клуб отклонил два очень выгодных предложения по 20-летнему нападающему. Фабрицио Романо пишет о 35 млн евро от Вест Хэма, а Джанлука Ди Марцио – о 40 млн от Ромы.

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Примерно за эти же деньги можно было бы купить у Жироны Артема Довбика, которого называют приоритетной целью Атлетико на роль центрфорварда. Впрочем, "матрасники" не спешат продавать Омородиона.

Сам Атлетико прошлым летом приобрел Саму у Гранады за 6 млн евро и сразу отдал Алавесу в аренду. В прошлом розыгрыше Ла Лиги Омородион провел 35 матчей, оформив 9 голов и один ассист.

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