Лондонцы кампанию 2023-24 провели неоднозначно, но Маурисио Почеттино удалось обеспечить своей команде участие в еврокубках. Впрочем, аргентинский специалист покинул Челси, проработав с клубом лишь один год.

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Как информирует Maisfutebol, руководство "синих" уже определилось с кандидатами, которые могли бы заменить Почеттино. Приоритетной целью Челси стал экс-тренер Брайтона Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист уже несколько месяцев рассматривался как вероятный вариант для Челси. Руководители лондонцев даже встречались с Де Дзерби и проводили опрос.

"Синие" также следят за Марко Силвой из Фулхэма, немцем Себастьяном Хёнессом из Штутгарта и Кираном МакКенной из Ипсвича.

Стоит заметить, что Роберто Де Дзерби тренировал Михаила Мудрика, когда работал в Шахтере в сезоне 2021/22.

Напомним, что итальянский тренер решил покинуть Брайтон, который возглавлял с 2022 года.

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