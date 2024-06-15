Арсенал попросил предоставить информацию по 26-летнему нападающему Жироны, утверждает журналист Руди Галетти.

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Отсутствие забивного центрфорварда стало одной из немногих проблем "канониров" в прошлом сезоне. Габриэл Жезус постоянно в лазарете, а для Кая Хаверца это не совсем привычная позиция. Довбик в своем дебютном сезоне на топ-уровне настрелял 24 гола и доказал способность решать вопросы результативности.

Главными претендентами на 26-летнего украинца все же остаются Наполи и Атлетико. Они уже делали предложения Жироне, но 35 млн евро каталонцам оказалось мало.

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