"Нерадзурри" только завершают достаточно успешный сезон. Интер досрочно завоевал титул чемпиона Италии, опередив ближайшего преследователя на 19 очков. Во вторник, 21 мая, стало известно, что миланский клуб сменил владельца. Об этом сообщил американский фонд Oaktree в своем заявлении.

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Suning, компания Стивена Чжана, взяла кредит в 2021 году в американском фонде. Его сумма составляла около 395 млн евро. Китайский бизнесмен должен был вернуть деньги до 21 мая 2024 года, но так и не оплатил задолженность перед Oaktree. В итоге фонд получил контрольный пакет акций.

Стивен Чжан стал президентом Интера в 2018 году. За это время "нерадзурри" дважды завоевывали титул чемпиона в Серии А, а также два раза выигрывали Кубок Италии и Суперкубок Италии.

Издание Tuttosport информирует, что новым президентом Интера может стать Хавьер Дзанетти. Бывший защитник "нерадзурри" занимает сейчас должность вице-президента клуба.

Напомним, что Дзанетти играл за Интер с 1995 по 2014 годы. В составе миланской команды он пять раз завоевывал титул чемпиона Италии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

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