Черногорский голкипер Матия Саркич умер в возрасте 26 лет, информирует Daily Mail.

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Футболисту вдруг стало плохо, когда он с друзьями находился в квартире в городе Будва. Приезд скорой помощи не спас – около 6:30 по местному времени врачи констатировали смерть Саркича.

Черногорец лишь год назад присоединился к Миллуоллу и стал одним из лучших киперов сезона в Чемпионшипе. Матия успел провести 9 матчей за национальную сборную Черногории. Последний был лишь 10 дней назад против Бельгии, которая сыграет против Украины на Евро-2024.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26. — Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024

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