Трем игрокам киевского клуба посоветовали искать новое место работы, утверждает Sport-express.ua. Речь идет о форварде Владиславе Супряге и дуэте африканских вингеров – Бенито и Самба Диалло.

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Все трое имеют контракты до 2026 года, но почти не приносили пользы в течение сезона. Супряга из-за постоянных проблем со здоровьем наиграл всего 54 минуты, оформив 2 ассиста. Бенито играет значительно больше (541 минута), однако также без феерии – 2 гола+один ассист. Диалло когда-то считался едва ли не главным активом Динамо. "Новому Мане" уже 21 год, а он до сих пор не имеет ни одного результативного действия за первую команду.

Напомним, Динамо не смогло бросить вызов Шахтеру в чемпионате, а в Кубке Украины сенсационно вылетело от Оболони еще на стадии 1/8 финала.

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