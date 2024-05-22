Известно, где сыграют финал Лиги чемпионов в сезоне 2025/26.

Союз европейских футбольных ассоциаций на заседании выбрал хозяев финальных матчей ближайших розыгрышей еврокубков. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Финал ЛЧ-2025/26 состоится в Будапеште на Пушкаш Арене. Решение о финале 2027 года примут до сентября, поскольку УЕФА ждет информацию о планах по реконструкции Сан-Сиро в Милане.

Финал Лиги Европы 2026 года состоится на стадионе Бешикташа в Стамбуле. В 2027-м решающий матч сыграют во Франкфурте.

Финал Лиги конференций-2025/2026 примет Ред Булл Арена Лейпциг. В 2027-м финал пройдет в Стамбуле – также на стадионе Бешикташа.

Напомним, что в текущем сезоне финал Лиги чемпионов состоится на Уэмбли в Лондоне, а в 2025 году на Альнц Арене в Мюнхене.

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