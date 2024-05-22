В финале Лиги Европы итальянцы повели в счете уже в начале матча. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Аталанта вышла вперед уже на 12-й минуте: Дзаппакоста получил мяч на правом фланге, ворвался в штрафную и прострелил на линию вратарской. Гин пяткой не дотянулся до сферы и та полетела дальше. Паласиос, казалось, контролировал ход событий, когда неожиданно у него из-за спины выбежал Лукман и в касание замкнул в сетку.

В середине тайма Адемола оформил дубль: получив мяч слева он пробежал к линии штрафной, сместился ближе к центру и выстрелил в дальний угол.

За 15 минут до конца игры Лукман фактически поставил точку в матче, записав в свой актив хет-трик. Скамакка протащил мяч почти до штрафной и отдал налево на Адемолу. Тот качнул защитника и точно пробил в ближний угол.