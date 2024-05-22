В поединке последнего тура УПЛ между Металлистом 1925 и Вересом будет использоваться система VAR, сообщает официальный сайт ровенчан.

Металлист 1925 – Верес: главная дуэль за выживание в УПЛ состоится без VAR – известна причина

Напомним, ранее сообщалось, что согласно жеребьевке этот матч остался без системы видеонаблюдения (ведь на 25 мая в 15:30 запланировано проведение сразу семи поединков). Бурное возмущение представителей обеих команд, которые в лобовой дуэли будут бороться за выживание, заставило УПЛ и УАФ найти еще одну машину VAR.

По информации "ТаТоТаке", в УАФ и раньше было 6 специализированных фургонов – 3 машины Ассоциации, еще две приобрел Шахтер, а одну купило Полесье. Что мешало использовать все 6 машин? Для обслуживания первых 28-ми туров чемпионата хватало четырех фургонов, в 29-м был привлечен пятый. И только сейчас возникла острая необходимость в шестой машине.

Вчера и сегодня систему тестировали, чтобы быть уверенными в ее дееспособности. Еще одна причина неиспользования 6-го фургона – физическая нехватка людей, умеющих работать на VAR.

К слову, отвечать за видеоповторы на матче между Металлистом 1925 и Вересом будут Андрей Коваленко (Полтава) и его ассистент Валентин Куцев (Киевская область).

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