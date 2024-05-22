Алонсо перекроил состав под соперника, а Гасперини усилился основным игроком

Байер не имел проблем с составом, поэтому тренерский штаб был свободен в выборе тактик и кадров. Хаби Алонсо подготовил на финал очень интересную модель. Во-первых, баск отказался от чистого нападающего – на острие был Вирц, который работает по всем зонам атаки, а под ним расположились Адли и Фримпонг. Бонифейс и Шик остались в запасе.

Во-вторых, место в оборонительной тройке получил Инкапье, хотя там больше ожидали Коссуну. Симптоматично выглядело и отсутствие Андриха в опорной – рядом с Джакой действовал Паласиос, что в принципе не удивляло. Просто было заметно, что из-под прессинга Аталанты попытались вывести всех футболистов с низкой скоростью.

Аталанта ничего особенного не придумывала. Вышли те игроки, что и ожидалось. Исключением стал Колишанац – центрбек бергамасков имел повреждение и мог пропустить финал, но Сеад успел восстановиться. Босниец попал в основу. А вот очень нужного Де Роона тренерский штаб применить не мог, ведь он травмировался и не попал в заявку.

Первые полчаса – триумф футбола Гасперини

Все ожидали сильного прессинга "Богини", однако столь мощного давления спрогнозировать не смог никто. Аталанта выдала феноменальный уровень интенсивности, а кроме того демонстрировала чрезвычайно смелую игру без мяча. На чужой трети при розыгрышах Байера располагались до восьми бергамасков, причем особое внимание уделяли центральной вертикали.

Работая максимально плотно и агрессивно, итальянцы срывали Леверкузену его фирменные быстрые розыгрыши. "Фармацевты" имеют самый высокий темп передач в топ-5 лигах Европы, однако против Аталанты команда выглядела медленной и растерянной. Не имея вариантов для продвижения через короткий пас, немцы либо сбивались на выносы, либо начинали тянуть резину и загоняли себя в тупик на своей же половине.

Прямым следствием такого футбола стали два быстро пропущенных гола. Аталанта вырвалась вперед уже на 12-й минуте после углового, однако этот угловой зародился в провальной попытке Байера вывести мяч за центр поля. Подопечные Джан Пьеро Гасперини перехватили владение и заработали корнер, подачу с которого выбили – а дальше случилась атака вторым темпом.

Дзаппакоста воспользовался типичным хаосом, возникающим в подобных ситуациях, и ворвался в штрафную под проникающий пас Коопмейнерса. Затем Давиде выполнил прострел в спины защитникам, в зону перед дальней стойкой – Паласиос вроде и держал ее, но не учел ориентиры, не успел повернуть корпус и не остановил рывок Лукмана. Адемола наказал точным ударом с нескольких метров. 1:0!

А на 25-й минуте Аталанта удвоила свое преимущество. Голкипер немцев – Коварж – не имел вариантов для продвижения через короткий пас и вынужден был запустить мяч далеко. Вирц за вынос не зацепился, а подопечные Джан Пьеро Гасперини быстро провели контратаку. Лукман получил мяч, качнул Паласиоса и пробил в дальний нижний. 2:0!

План Хаби Алонсо вообще не работал

Подвижность основы Байера не помогла устоять под прессингом Аталанты, но соперник подвергался колоссальному риску. Позади оставалось три, а часто и только два футболиста – немцы могли забрасывать мяч на ход быстрым исполнителям. Ситуации 2-в-2 или 3-в-3 несли огромную опасность для обороны итальянцев.

Вот только такие действия не работали из-за отсутствия необходимости исполнителей. Тройке квази-нападающих Леверкузена не хватало антропометрии и мускулатуры, чтобы цепляться за мячи – особенно с учетом физической мощи защитников Аталанты. Шик, Гложек, Андрих и Бонифиейс держались на скамейке.

Лишь в последние полчаса "фармацевты" смогли выровнять ход игры, начав искать пространство за спинами защитников. Особенно в этом плане выделялись Фримпонг и Гримальдо. При участии последнего немцы провели свой первый момент – на 35-й минуте Гримальдо откликнулся на заброс от Паласиоса, вырвавшись один на один с голкипером Муссо и попытавшись его перебросить. Неудачно.

Все остальные попытки Байера оказались неудачными. Аталанта же перед перерывом могла еще и наказать соперника третьим голом – это Де Кетеларе сместился с правого фланга в штрафную и пробил под ближнюю штангу. Коварж справился. В конце концов, команды отправились отдыхать при счете 2:0 в пользу "Богини".

Перестановки после перерыва не помогли Байеру. Аталанта умело засушила игру

Хоронить непобедимый сезон и требл Байера было рано. Все помнили о 18 голах леверкузенцев после 90-й минуты, да и способность Аталанты поддерживать постоянную интенсивность вызывала вопросы. Кроме того, существовала вера в Хаби Алонсо – и баск действительно не сидел без дела. Было бы странно, если бы он не заметил проблему отсутствия мощного футболиста впереди, так что в раздевалке Адли заменили на Бонифейса.

Поклонники Аталанты, в свою очередь, помнили об умении бергамасков удерживать нужный результат – в частности, коллектив практически ничего не позволил Ливерпулю в четвертьфинале ЛЕ. Небольшую тревогу вызвала травма Колышинаца, которого в перерыве заменили на Скальвини, но потерю нельзя назвать критической в такой ситуации.

Было очень интересно посмотреть, чье кунг-фу сильнее. Оказалось, что итальянское. Аталанта блестяще засушила игру – до 80-й минуты фаны в Дублине увидели всего два удара. Выстрел "фармацевтов" на 59-й минуте нанес Фримпонг, пробивавший из невыгодной позиции на правом краю штрафной – мяч рикошетом прилетел в руки Муссо.

И на этом все. Хаби Алонсо постепенно бросил в бой и Андриха, и Гложека, однако атака Байера не могла создать ничего. На всех футбольных сайтах текстовым трансляторам было нечего писать. С течением времени немцам приходилось рисковать, идя вперед большими силами – в конце концов, это и поставило точку в битве.

Аталанта добила Байер и вошла в историю

На 75-й минуте Скамакка сбросил мяч Лукману, а тот выполнил проход, расшатал Тапсоба и с левого края штрафной бахнул в дальнюю девятку – 3:0! Это был конец, хотя Хаби Алонсо по инерции бросал в бой новых форвардов, а Байер пробовал размочить счет.

Похоже, "фармацевты" верили в возможность закамбечить. На 90-й минуте VAR даже просматривал эпизод с падением Гложека в борьбе со Скальвини, однако пенальти не назначили. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Аталанты – бергамаски завоевали свой первый международный трофей!

Байер не возьмет требла в этом году. Беспроигрышная серия Леверкузена во всех турнирах остановилась на отметке 51-го матча. Уникальная рекордная история подошла к концу.