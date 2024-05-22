Жирона выдала феноменальный сезон, впервые в истории завоевав бронзу Ла Лиги и пробившись в Лигу чемпионов. Одним из творцов этого успеха стал украинский полузащитник Виктор Цыганков. Руководство каталонского клуба очень хочет сохранить этот состав на следующий чемпионат, но понимает, что удержать своих лидеров будет крайне тяжело.

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Как сообщает AS, Жирона уже имеет варианты продажи Цыганкова, которого хотят видеть в АПЛ. Имена претендентов не разглашаются, однако источник, близкий к игроку, отметил, что: "у Виктор есть предложения, он их спокойно изучает".

Отмечается, что с момента перехода из Динамо, которое получит 50% от следующего трансфера, цена на Цыганкова значительно выросла, но для клубов АПЛ это не будет проблемой.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за Жирону 33 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с каталонцами действует до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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