Нападающий сборной Украины выступает за "летучих мышей" на правах аренды. Клуб имеет опцию выкупа его контракта у Брюгге. Журналист El Chiringuito поймал Яремчука, когда тот раздавал автографы детишкам, и задал вопрос о будущем.

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"Поговорим об этом после завершения сезона, ладно? Сейчас очень важное время для команды. Все хотят играть в еврокубках. Поэтому сейчас не время говорить обо мне, а время говорить о команде. Конечно, я счастлив в Валенсии", – сказал Яремчук.

К слову, в нынешнем сезоне наш земляк сыграл за Валенсию 25 матчей, в которых забил 4 гола. Сейчас команда Яремчука занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставание до зоны еврокубков составляет два очка, осталось сыграть еще 5 туров.

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