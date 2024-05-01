Динамо подходило к матчу с Вересом, имея 7-очковое отставание от Шахтера. Опускать руки было рано – победа над ровенчанами восстановила бы рабочий разрыв в четыре балла, а в 28 туре “бело-синие” сыграют с Шахтером. Киевляне должны были выиграть все матчи до конца сезона и надеяться на осечку “горняков”.

Казалось бы, в матче с 14-й командой УПЛ проблем быть не может, однако два месяца назад подопечные Александра Шовковского не смогли одолеть Верес. В майском же поединке пришлось действовать без Шапаренко – ключевого футболиста в плане продвижении мяча на чужую треть. Динамо и с Николаем в основе расписало ничью с "народным клубом", а тут еще и Тымчик с Дячуком получили дисквалификации.

Худшие ожидания экспертов подтвердились в первом тайме. Хозяева вообще ничего не создавали, уныло катая мяч в медленном темпе. До 40-й минуты вспоминается только один привоз гостей – голкипер Ющишин слабенько покатил на Банаду, а тот не удержал сферу под давлением Ваната.

Владислав выбежал один на один, но вратарь успел сократить дистанцию, выцарапав мяч из-под ног Владислава.

К сожалению, без травмированного Паста ривненчанам тяжело. В предыдущих двух турах ошибки Когута стоили Вересу очков. Ющишин, заменив Богдана, не стал останавливаться на одном ляпе – и привез перед перерывом. Он не смог зафиксировать мяч в руках после удара Бражко со стандарта (возможно, ловить его вообще было нецелесообразно), а Ярмоленко сыграл на добивании. 1:0!

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе киевлян. Оба тренера решили провести замены. Вместо Михавка в центре обороны Динамо появился Сирота, а у Вереса вместо Шастала вышел Дахновский.

Ход Олега Шандрука мог сработать на 54-й минуте, когда Дахновский открылся под передачу на ход левым полуфлангом – все завершилось ударом из-за пределов штрафной в дальний угол, который парировал Бущан. К сожалению для гостей, это был их первый и последний момент.

В дальнейшем обостряли только динамовцы, хотя этих обострений было кот наплакал. На 62-й минуте Кабаев бахнул с дистанции (немножечко высоковато), а на 64-й Сирота замкнул подачу с левого фланга – Ющишин перевел мяч в перекладину, а затем взял добивание от Попова с острого угла!

Еще через две минуты Ванат летел на прострел вдоль линии вратарской. Нападающий разминулся с мячом!

На 74-й же Ванат получил глупое предупреждение – на чужой трети он встал перед Вовченко и в ненужной ситуации заблокировал его штрафной удар. Теперь в активе Владислава три желтых карточки. С Колосом в следующем туре может быть четвертая, что будет означать дисквалификацию на Классическое.

Александр Шовковский мгновенно заменил форварда на Пономаренко. Этот ход стал роковым для Вереса. На 80-й минуте Буяльский выполнил проникающий пас на Волошина, а тот покатил в центр штрафной Пономаренко – Матвей обработал мяч и пробил мимо Ющишина. 2:0!

Таким образом, 18-летний нападающий забил дебютный гол за основу Динамо. На 84-й же минуте Шепелев установил разгромный счет. Пономаренко запустил Волошина лицом к лицу, а Назар вытащил голкипера на себя и покатил поперек Владимиру. 3:0.

Таким образом, Динамо восстановило 4-очковое отставание от Шахтера, оставаясь в чемпионской гонке. Верес же держится в одном зачетном балле от зоны прямого вылета.

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