Шахтер остается фаворитом в борьбе за чемпионство, но четыре очка отрыва от Динамо – так себе преимущество, учитывая Класичне в 28 туре. При таком раскладе любая осечка “горняков” могла стать фатальной, поэтому они должны были побеждать Черноморец любой ценой. Одесситы проиграли в трех последних поединках, а голы пропускали в девяти подряд, поэтому интригой не пахло.

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Марино Пушич не стал жалеть "моряков", бросив на них основу. Из лидеров на банке остался только Траоре, который постоянно начинает из запаса, а Бондаренко в заявку не попал – он подвернул голеностоп. Вместо него позицию правого инсайда занял Марлон Гомес.

Говорить что-то о футболе Черноморца тяжело. Одесситы провели очередной безвольный матч, потерпев очередной разгром от донетчан. Как и в полуфинале Кубка, они сравняли счет после первого пропущенного – Авагимяну дали пройти по левому флангу и покатить на 11 метров, а Васильев оттуда выкатил справа под удар Бадибанзи. Зиги пробил между ног Ризныку.

Этот гол был на совести Марлона, ведь именно он перестал играть с Васильевым (хотя больше некому было). Впрочем, бразильский новичок мог позволить себе такой футбол, ведь именно он сделал результат в первом тайме. Гомес оформил хет-трик.

Марлон открыл счет еще на 3-й минуте, спокойно замкнув подачу с левого фланга на ближнюю штангу. 1:0.

На 16-й минуте он отметился вторым голом, сыграв на добивании после выстрела Судакова из-за пределов штрафной. Ермаков не успел среагировать на рывок Марлона.

Перед перерывом же центрхав исполнил шедевр. Снова "ассистировал" Судаков, который со стандарта попал в стойку. Марлон подхватил мяч на линии полукруга и с лету зарядил в правую девятку. Вот за что заплатили 12 миллионов евро.

Голов могло быть больше. Кевин на 8-й минуте подхватил отскок от Брагара (тот не смог выбить кросс от Судакова), бахнув метров с восьми над воротами. На 22-й же он не достал прострел Зубкова на дальнюю стойку. Сам Александр на 43-й пробивал с правого угла штрафной мимо левого нижнего, а Сикан на 29-й врывался на правый край и целил в ближнюю девять – Варакута парировал.

Отдыхать команды отправились на счете 1:3 в пользу Шахтера. При таком преимуществе тратить силы посреди недели "горняки" не желали. Во втором тайме "горняки" действовали инертно, поэтому Марино Пушич провел сразу четыре замены. На 64-й минуте вместо Марлона, Зубкова, Сикана и Кевина вышли Степаненко, Швед, Траоре и Эгиналду.

Этот ход сразу же принес гол. На 66-й минуте Швед отобрал мяч у Салюка, обыгрался с Траоре и ворвался на правый край штрафной. Оттуда Марьян покатил в дальний нижний – 1:4. Шахтер повторил счет из полуфинала Кубка Украины против Черноморца.

Голов могло быть и больше. Швед на 76-й минуте крутил мяч на дальней девятке, Варакута на 79-й парировал выстрел Судакова из пределов штрафной, а на 89-й Георгий пробил в штангу. Были и другие моменты, но цифры на табло не изменились.

Шахтер праздновал свою 13-ю подряд победу в чемпионате, порадовав Дарио Срну в его День рождения. "Горняки" оторвались от Динамо на семь очков, однако киевляне свой матч начнут уже через полчаса. Черноморец, потерпев четвертое поражение в УПЛ подряд, держится десятым – в семи зачетных баллах от зоны плей-офф за выживание.

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