Новоизбранный президент УАФ и его команда вынуждены "подчищать хвосты" за предшественниками.

Исполком УАФ принял решение о выплате бонусов для олимпийской и национальной сборных за решение турнирных задач в отборочных циклах, сообщает ТаТоТаке.

"Это исторический момент, знаковое событие": тренер олимпийской сборной Украины просит помощи у наставников клубов УПЛ

Отмечается, что премировать футболистов на историческое для Украины попадание на Олимпийские игры обещало предыдущее руководство УАФ, но дело не дошло дальше разговоров.

Напомним, национальная команда во главе с Сергеем Ребровым пробилась в финальную часть Евро-2024. Молодежная сборная, которую возглавлял Руслан Ротань, дошла до полуфинала Евро U-21, благодаря чему Украина квалифицировалась на футбольный турнир Олимпийских игр в Париже.