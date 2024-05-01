Сборные Украины таки получат премии за Олимпиаду и Евро – предыдущее руководство УАФ лишь обещало вознаграждение
Новоизбранный президент УАФ и его команда вынуждены "подчищать хвосты" за предшественниками.
Исполком УАФ принял решение о выплате бонусов для олимпийской и национальной сборных за решение турнирных задач в отборочных циклах, сообщает ТаТоТаке.
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Отмечается, что премировать футболистов на историческое для Украины попадание на Олимпийские игры обещало предыдущее руководство УАФ, но дело не дошло дальше разговоров.
Напомним, национальная команда во главе с Сергеем Ребровым пробилась в финальную часть Евро-2024. Молодежная сборная, которую возглавлял Руслан Ротань, дошла до полуфинала Евро U-21, благодаря чему Украина квалифицировалась на футбольный турнир Олимпийских игр в Париже.