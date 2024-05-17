После поражения Жироны в текущем туре Барселона могла бы сделать серьезную заявку на серебряные медали. Шансы у Цыганкова и Довбыка оставались бы, однако "блаугранас" в случае выездной победы над Альмерией оторвались бы на четыре очка. Конечно же, никто не сомневался, что каталонцы прибьют последнюю команду Ла Лиги.

Хави провел небольшую ротацию, оставив в запасе Канселу, Кристенсена и Рафинью. Впрочем, поединок оказался не таким уж и простым для гостей. На старте встречи тер Штеген парировал два удара с острых углов, а затем спас взял выстрел Эмбарбы из центра штрафной и лонгшот Лосано.

Были и моменты, когда немец спасти не мог. Например, при выходе Эмбарбы почти один на один (мяч прошел мимо правого угла) или при выстреле Эмбарбы с правого края штрафной в дальнюю штангу. Через две минуты после перерыва Лосано вышел один на один, но удар снова был неточным.

По-хорошему, андалусийцы наиграли где-то на два гола, хотя показатель ожидаемых голов говорил о 0,74 (несколько эпизодов прошли из офсайдов) – но на второй тайм аутсайдера не хватило. Подопечные Хави же за весь матч создали немного, но свои возможности Барса реализовывала.

Каталонцы открыли счет еще на 14-й минуте усилиями Лопеса – Фермин с линии вратарской замкнул подачу юного Форта (именно он заменил Канселу).

Еще через несколько минут Иньиго Мартинес пробивал головой с углового (Машимиану выручил), а на 28-й минуте Ямал ворвался на край штрафной, раскрутил Чуми и зацедил в ближнюю штангу. В компенсированное же перед перерывом время Фермин протащил мяч по центру и нанес плотный удар – голкипер парировал.

В конце концов, именно Фермин и удвоил преимущество Барселоны на 55-й минуте. Серхи Роберто получил передачу от Форта и выполнил прострельную передачу, а Лопес сыграл на замыкании. Вопросы относительно победителя были сняты.

На 80-й минуте дело могло дойти и до разгрома. Свежий Фелиш зацепился за отскок и пробивал с левого угла вратарской, но мяч попал во внешнюю сторону сетки. Вот только других опасных моментов команда не создала. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны со счетом 0:2.

"Блаугранас" оторвались от Жироны на четыре очка. Впереди еще два тура.