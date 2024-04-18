Главные новости 17 апреля: Лунин выбил Ман Сити из Лиги чемпионов, победа Динамо, соперники Украины на Евро
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 апреля.
Лига чемпионов
Андрей Лунин затащил Реал в полуфинал Лиги чемпионов. Украинец выиграл серию пенальти в Манчестер Сити, взяв два удара, а перед тем совершил 8 сейвов. А вот Александр Зинченко вылетел из Лиги чемпионов. Бавария одолела Арсенал, пока наш универсал сидел в запасе.
Украина
Динамо победило Минай в непростой доигровке и приблизилось к Шахтеру на минимальное расстояние. Оболонь расписала эпическую ничью с Александрией – в матче дали три пенальти и забили четыре гола за последние 18 минут.
Сборная Украины узнала соперников на Евро-2024 U-19 – команда Михайленко сыграет в матче-открытии.
Мир
Роналду выиграл суд у Ювентуса – туринский клуб должен заплатить почти 10 млн евро. Победителя Лиги чемпионов могут исключить из еврокубков на три года. Барселона потерпела двойное поражение – вылет от ПСЖ стоил каталонцам путевки на ЧМ.