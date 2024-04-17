Доигровками в украинском футболе никого не удивишь, но матч между Минаем и Динамо был таковым сугубо формально. В декабре команды успели сыграть всего 1 минуту и 8 секунд. Это случилось в Ужгороде – ту историю все помнят. Добивать же встречу закарпатцы решили в Киеве.

Как и ожидалось, подопечные Александр Шовковского владели контролем над игрой. Что наиболее важно, столичный гранд открыл счет уже на 5-й минуте – Дубинчак нашел Буяльского перед штрафной, а Виталий обыгрался с Ванатом и бахнул с линии. Точно в дальний угол. 0:1!

До середины тайма Динамо могло праздновать разгром с неприличным счетом. На 16-й минуте Ванат стрелял с острого угла (Бандура парировал). На 17-й Андриевский бахнул с отскока из центра штрафной (над перекладиной), а на 20-й Волошин сыграл в стеночку с Буяльским и пробил с левого края – мяч пролетел в сантиметрах от дальней стойки!

В конце концов, на 28-й минуте киевляне удвоили свое преимущество. Ярмоленко простреливал в направлении Ваната, а Немчанинов подрезал мяч в собственные ворота. 0:2 Лишь после этого "бело-синие" успокоились – следующие их атаки не были столь же острыми. До перерыва моментов уже не возникало.

Наказание за такое отношение к себе Минай реализовал через две минуты после начала второго тайма. Причем закарпатцы исполнили его очень эффектно – Вакула в полной свободе отдал передачу с левого фланга на линию штрафной, а Кораблин нанес красивый удар в касание. Точно в левую девятку! Бущан даже не пошевелился. 1:2!

Динамо моментально огрызнулось выстрелом свежего Шапаренко с пределов штрафной площади, однако мяч прошел мимо ближней стойки. Минай не испугался – уже на 53-й минуте Витенчук получил скидку от Ременяка и бахнул с дистанции мимо правого угла. В дальнейшем матч превратился в качели.

Динамо могло забивать на 64-й минуте усилиями Попова, которому удалось замыкание с углового (над ближней девяткой) и на 77-й, когда Ванат пробивал с правого края штрафной – закарпатцев спасла стойка! "Лисы", в свою очередь, имели два момента Семотюка на 71-й и 74-й – тот дважды пробивал с левой половины штрафной. Бущан, в отличие от обороны, не спал.

В конце концов, на 86-й минуте Волошин поставил точку в этой битве. Дубинчак выполнил прострел на дальнюю штангу, а Назар замкнул – 1:3!

Минай капитулировал, а Динамо набрали очередные три очка. Теперь от Шахтера киевлян отделяют всего 1 зачетный балл, хотя у "горняков" есть матч в запасе. Минай остается на дне таблицы, отставая от зоны плей-офф за выживание на 4 пункта.

Суркис в воротах, "новый Цыганков" и Мотя-бомбардир – каким будет Динамо через 5 лет?