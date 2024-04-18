Мадридский Реал сумел пройти Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов. Героем матча и серии пенальти стал вратарь "бланкос" Андрей Лунин. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Реал в шестой раз в своей истории выбил из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии плей-офф действующего победителя розыгрыша. Это – как минимум в два раза чаще, чем любая другая команда в истории турнира.

Определилась вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов – Лунин сыграет с Баварией

Теперь болельщики "горожан" припомнят Кевину де Брюйне его промах в конце основного времени встречи. Бельгиец умудрился пробить выше перекладины, находясь в идеальной позиции для удара прямо перед воротами.

А вот вратарь Реала Андрей Лунин, наоборот, взял реванш у всего Сити и у Бернарду Силвы в частности. В серии пенальти португальский вингер хозяев спижонил и пробил прямо по центру ворот. Украинский голкипер не сдвинулся с точки и спокойно поймал мяч в свои руки.