Реал прошел в серии пенальти Манчестер Сити в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Отчет о матче и роскошной игре Андрея Лунина читайте на "Футбол 24".

Реал хорошо провел домашний матч благодаря интересной заготовке с Родриго на левом фланге, которому помогал Винисиус. Карло Анчелотти решил повторить стратегию на выезде и выставил почти аналогичный состав. Но сегодня бразильцам пришлось играть против Уокера, который вместе с де Брюйне усилил Манчестер Сити, преодолев проблемы со здоровьем.

Сэйв Лунина после пижонского удара Бернарду в серии пенальти в видеообзоре матча Манчестер Сити – Реал

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о топ-поединке между Манчестер Сити и Реалом.

Осторожный старт и важная роль Лунина

Команды начали осторожно. Сити на правах хозяина активнее прессинговал, но никто не хотел рисковать. Реал спокойно работал под давлением, а защитники постоянно привлекали к розыгрышу Лунина. До гола украинец отдал больше передач, чем Родри.

Андрей прекрасно пасовал, в основном на фланг Карвахалю. Именно так началась результативная атака гостей. Лунин вовремя перевел на Дани, тот нашел впереди Беллингема, Винисиус прострелил вдоль ворот, а Родриго со второй попытки загнал мяч в сетку.

Украинец почти остановил де Брюйне

После пропущенного мяча Манчестер Сити большими силами пошел на чужую половину. Игру "горожан" традиционно вел де Брюйне, но все попытки обострить упирались в одного человека. Имя – Андрей.

Украинский голкипер тянул дальние удары Кевина и читал замыслы бельгийца, уверенно перехватывая прострелы. Самое интересное – дуэль на угловых. Де Брюйне несколько раз пытался закрутить в ворота прямым ударом с корнера, но Лунин кончиками пальцев доставал мяч.

Лишь во втором тайме Кевин пробил Андрея, когда оказался в двух метрах от ворот.

Lunin ?? pic.twitter.com/Tpdqc45aqI — Real Madrid Pictures That Go Hard (@RMadridPix) April 17, 2024

Реал час держал оборону

Манчестер Сити давил, но это давление не удавалось конвертировать в моменты. Аканджи исполнял роль Стоунза с переходами к Родри, однако выглядел растерянным, когда дело доходило до чужой штрафной. Реал сел в защиту и фактически остался без мяча, однако все равно держал соперника в напряжении. Винисиус и Родриго старались любой перехват превратить в контратаку.

Сохранялось равновесие, но Холанд наседал. Реал приехал без дисквалифицированного Чуамени, поэтому в обороне "сливочных" было слабое место – Начо. Партнеры раз за разом создавали норвежскому бомбардиру верховые дуэли с капитаном Мадрида. Эрлинг, конечно, выигрывал эти дуэли. Для гола не хватало совсем немного: где-то мяч полетел выше ворот, где-то попал в перекладину.

Сити приблизился к голу вследствие помутнения Начо. Центрбек решил подставить Лунина – Андрей пошел на перехват, а Начо убрал у него из-под рук мяч и мог завести в пустые ворота.

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Смелый Доку > трусливый Грилиш

В составе Манчестер Сити также выделялся Грилиш. Джек угрожал дриблингом и рано посадил Карвахаля на желтую. Возможности были, но английский вингер каждый раз почему-то выбирал трусливую опцию с пасом назад. А затем против него начали играть с дополнительной подстраховкой – опускались и Вальверде, и Беллингем, и Винисиус.

Удары Грилиша стали легкой добычей Лунина. Как только Джека заменил Доку, оборона Реала посыпалась. Свежий вингер показал, что будет, если проявлять смелость. Не нужно даже ювелирной точности, просто немного хаоса. Доку качнул оппонента и прострелил – Рюдигер выбил на ногу де Брюйне, а тот наконец-то прошил голкипера.

Следующая атака через Доку едва не принесла еще один гол. Жереми снова пошел в дриблинг и вывел на удар земляка – де Брюйне с отличной позиции зарядил на трибуны. История имела продолжение в овертаймах. Доку поставлял острые передачи в штрафную площадь как на конвейере. Вот только никто не мог замкнуть. Судьбу противостояния решила серия пенальти.

Лунин – герой!!!

Лунин полностью отмолил тот фейл с первого матча. Украинец сегодня был на высоте. И в прямом смысле также. Opta насчитала 4 удачных выхода из ворот в придачу к 8 сейвам. Сити нанес 33 удара и подал 18 угловых, а Андрей потянул все, что можно было потянуть.

Кульминацией стала серия пенальти. Реал сразу оказался позади из-за ужасного удара Модрича, но Лунин все перевернул. Андрей перехитрил Силву – прочитал удар по центру и легко забрал мяч (месть за штрафной в Мадриде!). А потом угадал угол, в который бил Ковачич.

Эти сейвы стали решающими и вывели Мадрид в полуфинал Лиги чемпионов. Там Лунина ждет Бавария.