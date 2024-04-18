Ліга чемпіонів

Андрій Лунін затягнув Реал у півфінал Ліги чемпіонів. Українець виграв серію пенальті в Манчестер Сіті, взявши два удари, а перед тим здійснив 8 сейвів. А от Олександр Зінченко вилетів з Ліги чемпіонів. Баварія здолала Арсенал, поки наш універсал сидів у запасі.

Україна

Динамо перемогло Минай у непростому дограванні та наблизилось до Шахтаря на мінімальну відстань. Оболонь розписала епічну нічию з Олександрією – у матчі дали три пенальті та забили чотири голи за останні 18 хвилин.

Збірна України дізналася суперників на Євро-2024 U-19 – команда Михайленка зіграє в матчі-відкритті.

Світ

Роналду виграв суд у Ювентуса – туринський клуб має заплатити майже 10 млн євро. Переможця Ліги чемпіонів можуть виключити з єврокубків на три роки. Барселона зазнала подвійної поразки – виліт від ПСЖ коштував каталонцям путівки на ЧС.