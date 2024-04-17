Александрия и Оболонь должны были сыграть еще осенью, однако из-за сложных метеоусловий матч пришлось перенести на весну. В турнирной таблице с тех пор ничего не изменилось – команды шли на 13-й и 12-й позициях соответственно, а весной поменялись местами. Тем не менее, проект Руслана Ротаня во второй части сезона явно добавил в игре, чего не скажешь о киевлянах.

Первый тайм подтвердил этот факт. Уже на 10-й минуте Калюжный зацедил с дистанции в перекладину, а на 14-й он же стрелял с отскока из центра штрафной – Федоривский парировал. Выстрел Калитвинцева со стандарта на 27-й для голкипера "пивоваров" тоже не стал проблемой, в с ударами Кулакова на 32-й и 34-й минутах ему повезло. Как с дальнего расстояния, так и с близкого Андрей пробил рядом с каркасом.

Оболонь в первом тайме смогла огрызнуться только неплохим выстрелом Черненко со штрафного (немного неточно). В конце концов, огромное преимущество Александрии вылилось в заслуженный пенальти – Груша сбил Копину. Калюжный пошел исполнять приговор и бахнул с "отметки" в левый нижний. И не забил. Федоривский спас Оболонь!

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. Казалось, что Александрия во втором тайме дожмет столь инертных киевлян – и действительно, на 73-й минуте они забили гол. Безерра, только заменив Калитвинцева, получил пас на ход от Кулакова и прострелил под замыкание Михайленко. К сожалению для хозяев, взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Впрочем, здесь как в анекдоте – есть нюанс. До 73-й минуты команды на двоих создали аж один момент. Он принадлежал александрийцам и был проведен сразу после перерыва – Кулаков пяткой пытался прошить Федоривского. Неудачно. С другой стороны, матч выглядел чрезвычайно хаотично, а мяч двигался от ворот к воротам.

В конце концов, в этом хаосе повезло Оболони. Еще на 76-й минуте Тарануха мог забивать в результате паса назад от Билошевского под прессинг со стороны Ростислава – голкипер Ермаков выбил мяч, но задел ногу форварда. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти, а сам пострадавший его и реализовал. 0:1! Оболонь забила первый выездной гол с конца ноября 2023-го.

В основном, после этого украинские середняки уже не встают с колен. Александрия же сдаваться не захотела. Удары Калюжного и Ковальца с окраин штрафной прошли по позиции Федоривского, однако замыкание свежего Погорелого на 86-й потянуть уже не удалось – тот точно пробил головой с навеса Кампуша. 1:1!

А в компенсированное время Александрия вырвалась вперед, заработав еще один пенальти! Его привез Вовкун, который наскочил на Кулакова во время подготовки последнего к удару. Скорко подошел к отметке и уверенно переиграл Федоровского – 2:1! Это уже точно был конец ...

По крайней мере, так казалось всем. Тарануха, которого заменил Вовкун, был в отчаянии. Впрочем, арбитры компенсировали целых 8 минут – и на 7-й из них Оболонь отыгралась! Опять сыграл свежий футболист. Краснопир, который появился на поле после перерыва, получил заброс за спины защитника и без сближения прошил голкипера – 2:2! На этом команды и завершили.