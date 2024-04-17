Барселона осталась без путевки на престижный турнир, который состоится в США.

"Кулес" проиграли ПСЖ по сумме двух матчей со счетом 4:6. В рейтинге УЕФА Барселону опередил Атлетико, несмотря на то, что мадридцы тоже вылетели из Лиги чемпионов.

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Таким образом "блаугранас" не смогли квалифицироваться на Клубный чемпионат мира, который состоится США в 2025 году. На турнире будет выступать Атлетико, за участие в котором получит 50 миллионов евро. После вылета от ПСЖ Барселона не только потеряла возможность сыграть в полуфинале ЛЧ и получить призовые, но и не пополнит свой бюджет гарантированной суммой за участие в КЧМ.

В Клубном чемпионате мира примут участие 32 клуба (8 групп по 4 команды). Ранее право принять участие в КЧМ-2025 получили Челси, Реал, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Интер, Порту, Бенфика, дортмундская Боруссия и Ювентус.

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