Криштиану Роналду отсудил у Ювентуса более 9,7 млн евро, которые туринский клуб не заплатил ему в период пандемии COVID.

В среду, 17 апреля, Итальянский арбитражный комитет занял сторону Криштиану Роналду в его финансовом споре с Ювентусом. Суд постановил, что "Старая синьора" должна заплатить португальцу 9 774 166,66 млн евро, не считая проценты. Об этом информирует Gazzetta dello Sport. К такому решению пришли все трое арбитров: Джанроберто Вилья, Роберто Сакки и Леандро Кантамесса.

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Роналду играл за Ювентус с 2018 по 2021 год, именно на этот период пришлась пандемия коронавируса. Команды стали играть при пустых трибунах, вследствие чего клубы лишились существенной доли прибыли с продажи билетов. Многие клубы, включая Ювентус, попросили своих игроков снизить зарплаты, и некоторые футболисты согласились так поступить. Но не Роналду.

Теперь Криштиану может быть уверен: он получит свои деньги.

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