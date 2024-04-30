В тренерской карьере Сэма Аллардайса не было трофеев, однако он все равно сумел оставить свой след в истории АПЛ. Эпатажный тренер никогда не лез за словом в карман и отмечается замечательной самоиронией.

На протяжении тренерской карьеры Сэм Аллардайс возглавлял 7 клубов АПЛ – Болтон, Ньюкасл, Блэкберн, Вест Хэм, Сандерленд, Кристал Пэлас, Эвертон и Вест Бромвич. Это абсолютный рекорд английского чемпионата, который вряд ли пошатнется в ближайшее время.

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В 2016 году Сэм даже ненадолго возглавил сборную Англии, хотя особо ярким перформансом не запомнился. В основном он стоял на тренерском мостике кризисных команд или крепких середнячков, которые не хватали звезд с неба и должны были просто сохранить

и прописку в высшем дивизионе. Но Сэм все равно нашел путь к сердцам болельщиков – его цитаты разлетались заголовками быстрее, чем заявления премьер-министра.

Мне больше подходят Интер или Реал, чем Болтон или Блэкберн. Я бы легко выигрывал с ними трофейные дубли. С Челси или МЮ я сделаю то же, вообще не проблема.

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На вопрос об "автобусах" в матче с лидерами ему тоже было что ответить.

Защищаться – это искусство, об этом все забыли.

К переходу лучших игроков в именитые команды он относился по-философски.

"Понятно, что терять игроков больно, еще и посреди сезона. Но футбол теперь – это большой бизнес-консорциум, ничего не поделаешь. Все ищут лучших игроков, и кто имеет деньги, то их и получает".

Когда Сэм оставался без работы, то набивал себе цену и заявлял, что так и должно было быть согласно его плану. Немножко спойлера к следующей цитате – никаким путешественником Аллардайс никогда не был.

"Ой, вы знаете, пока я молод, то хочу насладиться жизнью, побыть с семьей, детьми, внуками. И путешествовать. О да, путешествовать. Без всего этого давления, когда ты менеджер. Но если будут предложения – что ж, всегда интересно поговорить".

До речі, у четвер, 2 травня, відбудеться лондонське дербі між Челсі та Тоттенхемом. Ліцензійний букмекер GGBET пропонує коефіцієнт 2,2 на перемогу команди Михайла Мудрика, яка гратиме за підтримки Стемфорд Брідж. Виграш "шпор" оцінюється коефіцієнтом 2,87. Якщо ж у дербі буде нічия, ставка помножиться на 4,24.

Футбольные амбиции Аллардайса соответствовали амбициям команд, которые он тренировал.

Слушайте, наще задача простая – не пропустить больше всего голов, чтобы не оказаться в нижней тройке. Забить столько, чтобы оказаться в верхней тройке, мы точно не сможем, поэтому не распыляемся и работаем по плану.

Очень ревностно Сэм защищал английских тренеров, ведь приглашения в основном получают иностранные специалисты.

Эй, пора уже что-то с этим делать. Британских тренеров клубы АПЛ и Чемпионшипа даже на собеседование не зовут. А потом мы плачем, что некому сборную Англии возглавить.

И главное – Сэм учил никогда и ни за что не сдаваться.

Неважно, какие трудности перед вами встали, важно, как вы через них пройдете и какой багаж уроков возьмете с собой. И когда однажды вы будете не жаловаться из-за новой проблемы, а подумаете: "О, новый вызов! Интересно", именно тогда вы станете на путь к успеху.