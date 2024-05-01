Наконец мы сможем смотреть на верхнюю половину таблицы без учета фактора несыгранных матчей. Сегодня оба гранда закроют этот гештальт. Динамо достался более легкий соперник – Верес, а не Черноморец, как у Шахтера. Но и более мотивированный.

"Народному клубу" надо цепляться за положительный результат, ведь они держатся в зоне переходных матчей. От прямого вылета их отделяет всего одно очко. Да, впереди еще матчи с двумя главными аутсайдерами, поэтому возможное поражение от киевлян не должно стать критическим – но при такой плотности таблицы каждый балл будет иметь значение.

Ровенчане опасны не только из-за высокой мотивированности (усиленной возможным премированием со стороны Шахтера). Команда Олега Шандрука в принципе достаточно симпатичная – она старается активно работать с мячом, сразу вступает в контрпрессинг и дисциплинированно держится в среднем и низком блоке. Настолько дисциплинированно, насколько это вообще возможно при нынешнем кадровом наполнении.

Все это позволило удержать ничью с Динамо два месяца назад. Основной идеей Вереса в той игре стало создание максимально неудобных условий для Шапаренко, Андриевского и Бражко – их удалось вытеснить в низкие позиции и перегрузить задачей. В заключительной же 30-минутке, вымотав "бело-синих", ровенчане начали грузить мяч в штрафную. И это сработало.

Сработает ли сейчас? Возможно, учитывая отсутствие Шапаренко – главный футболист в нынешнем Динамо. Без него качество продвижений против блока Вереса может быть еще хуже, чем в марте. С другой стороны, сейчас есть Буяльский и Ярмоленко, и на других позициях кадровая глубина значительно выше, чем тогда в Ровно.

Что наиболее важно, под руководством Александра Шовковского динамовцы выиграли 13 матчей из 15-ти, избежав поражений. Почти половина из этих поединков завершилась с 3+ забитыми голами "бело-синих". По показателю ожидаемых голов (как и реальных) киевляне являются лидерами УПЛ со значительным отрывом.

Да, не во всех турах Динамо выглядело идеально, но у команды есть огромный запас прочности – не только кадровый, и тактический. У киевлян может не пойти комбинационный футбол, однако они способны порвать на контратаках. Если сложно по-всякому, то можно надеяться на магию лидеров. Все это спасло поединок с СК Днепр-1 на выходных – Бражко выдал топовый пас, а свежий Супряга сбросил под удар Ванату. На 90-й минуте, при игре в меньшинстве.

Это помогло удержаться в чемпионской гонке. Между обоими грандами остается четыре очка, однако уже скоро они встретятся в Классическом. Динамо критически важно держаться в гонке хотя бы до этой битвы, а значит Вересу не позавидуешь. Киевляне будут заведены максимально.

Кадровая ситуация

Травмированные: Паст (Верес)

Дисквалифицированные: Шапаренко, Тымчик, Дячук – Яго

Ориентировочные составы на матч Динамо – Верес

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Андриевский – Волошин, Буяльский, Бражко, Кабаев – Ванат

Верес: Когут – Балан, Курко, Сезар, Шевченко – Кучеренко, Кухарук – Дахновский, Шастал, Шарай – Мрвалевич

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Вполне вероятно, что болельщики увидят еще один инфарктный матч киевлян, в котором соперник будет сохранять интригу до последних минут – а "бело-синие" при этом будут иметь 3,5 моментов за игру. Даже с Шапаренко преодолеть блок Вереса гранду было трудно, а сейчас Николай дисквалифицирован.

Тем не менее, Динамо стабильно побеждает даже при самых неблагоприятных условиях. Того же нельзя сказать о Вересе – в последних пяти турах ровенчане выиграли только раз, разгромив Оболонь. Кривбассу и Руху они уступили почти безнадежно, а Динамо сильнее всех этих команд, поэтому ставим на успех подопечных Александра Шовковского.

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