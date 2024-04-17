"Драконы" в последние годы являются постоянным участником Лиги чемпионов. В текущем сезоне Порту дошел до стадии 1/8 финала турнира, но потерпел поражение от Арсенала. Этот розыгрыш ЛЧ может стать для португальского клуба последним в еврокубках на ближайшее время.

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Как сообщает A bola, Порту обвиняют в нарушении правил финансового фэйр-плей УЕФА. Дело свежее и касается периода с октября 2023 года по январь 2024 года. Если вину "драконов" докажут, то худшее, что их будет ждать – исключение из еврокубков на три года. Португальцы могут избежать сурового наказания, если заплатят штраф в размере 2 миллионов евро.

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О своем решении УЕФА сообщит после выборов президента Порту, которые должны состояться 27 апреля 2024 года.

Напомним, что Порту – самый успешный португальский клуб в истории. "Драконы" выигрывали Кубок европейских чемпионов в 1987 году, Лигу чемпионов в сезоне 2003/04, а также Кубок УЕФА и Лиги Европы.

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