Без Зинченко

Микель Артета в сравнение с первым матчем провел всего одну замену в стартовом составе. Она касалась позиции левого фулбека – ее занял Томиясу. Таким образом, Зинченко остается без появлений в основе в плей-офф нынешней ЛЧ.

Томас Тухель не мог рассчитывать на травмированных Гнабри и Комана, а также на дисквалифицированного Дэвиса. Были вопросы и по Сане. В итоге, Лерой вышел на поле, а вот левый фланг изменился кардинально – там вышли Геррейру и Мазрауи. Других перестановок в лайн-апе мюнхенцев не было.

Увесь світ уважно спостерігає за перебігом Ліги чемпіонів. Адже залишатися осторонь цієї топової спортивної події просто неможливо. Обирайте чипси з асортименту Lay’s, щоб поринути з головою у вир футбольних подій.

Підтримуйте улюблену команду разом з Lay’s – спонсором Ліги чемпіонів! Є Lay’s? Буде футбол!

Команды слишком боялись друг друга

Выход Томиясу явно намекал, что Микель Артета собирается действовать осторожно. Возможно, вместо японца вышел бы еще более разрушительный Кивиор, однако он провалился против Сане в Лондоне – а кроме того пресса сообщала об определенных проблемах со здоровьем. Впрочем, ходы тренера "канониров" не ограничивались перестановкой футболистов.

В глаза бросалась и трусость футбола Арсенала. Особенно это раздражало при билд-апе, когда очевидное пространство впереди не заполнялось. Команда вроде и имела 3-в-2 в первой фазе, но вообще не использовала это преимущество. Да и прессинг/контрпрессинг гостей уже не был столь агрессивным, как в Лондоне.

С другой стороны картина была не намного лучше. Бавария не играла в свой футбол. Подопечные Томаса Тухеля пытались дождаться ошибки соперника, чтобы выбежать в контратаку и завершить ее кроссом – или дальним ударом. Заметных механизмов для провокаций ошибок при этом не прослеживалось, а Кейн до перерыва выполнил всего 5 касаний к мячу.

Арсенал при этом никуда не спешил. Как следствие, первый тайм хозяева просидели на собственной половине, владея мячом 47% игрового времени. Что наиболее важно, команда провела всего 4 удара (1 заблокирован) против 6 выстрелов "канониров". Суммарная острота этих эпизодов не дотягивала и до 1 ожидаемого гола.

Команды создали только три момента. Один принадлежал Баварии. На 22-й минуте Мазрауи ворвался под проникающий пас Геррейру и пробил с левого края штрафной – мяч рикошетом от защитника пролетел рядом с дальней штангой!

Арсенал ответил лонгшотом Мартинелли с рикошетом, заставив Нойера выполнять непростой сейв (хотя мяч летел в прикрытый угол). На 32-й же Мартинелли принял передачу в центре штрафной и выстрелил низом – точно в руки Мануэлю! Вот и вся острота. В конце концов, свисток Данни Маккели отправил футболистов отдыхать с нулями на табло.

Безвольное фиаско Арсенала. Унылая Бавария не почувствовала сопротивления во втором тайме

Болельщикам "канониров" было мучительно смотреть на выход своих любимцев после перерыва. Арсенал свой первый удар по воротам после перерыва провел аж на 80-й минуте. Второй – на 88-й. И это после появления на поле Жезуса, Троссара, а затем и Нкетии. Зинченко на поле так и не увидели...

Это еще полбеды. Главной проблемой стало доминирование Баварии. Подопечные Томаса Тухеля существенно прибавили в агрессии, создав двойной голевой момент уже через минуту после возобновления игры. Горецка замкнул подачу, попав в дальнюю крестовину, а дальнейшее добивание от Геррейру голкипер перевел в стойку!

Правда, после этого "рекордмайстеры" долго оставались без реального обострения. Следующего момента пришлось ждать аж до 63-й минуты, что много говорит о мощи Баварии. Данный момент стал роковым – и вновь сработал навес. Геррейру забросил на дальнюю стойку, а Киммих спокойно замкнул. 1:0!

Следующие 6 ударов мюнхенцев остались без ответа "канониров". При этом ни один из подходов хозяев к воротам не был опасным. В общем, Бавария наиграла только на 0,51 xG до конца второго тайма. При этом подопечные Томаса Тухеля не оказывали особого прессинга на Арсенал.

Северные лондонцы смогли выжать из себя два эпизода в концовке встречи. Оба произошли на правом краю штрафной. Выстрел свежего Жезуса накрыли далеко от ворот, а вот Эдегор пробил из удобной позиции – мяч рикошетом прошел мимо ближней стойки. На этом обострение со стороны гостей подошло к концу.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Баварии и проход мюнхенцев в полуфинал. Арсенал провел шикарную ЛЧ – но вылетел позорно.