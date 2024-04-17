Сборная Украины узнала соперников на Евро-2024 U-19 – команда Михайленко сыграет в матче-открытии
Юношеская сборная Украины получила оппонентов на чемпионате Европы летом 2024-го в Северной Ирландии.
Украина U-19 в марте уверенно прошла элит-раунд отбора и квалифицировалась на Евро-2024. Финальная часть турнира будет разыграна с 15 по 28 июля между восемью сборными на полях Северной Ирландии.
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Жеребьевка состоялась сегодня, 17 апреля, в Белфасте. Соперниками сборной Украины по группе А стали Северная Ирландия, Норвегия и Италия.
Команда Дмитрия Михайленко откроет турнир матчем против хозяев (15 июля). Далее будет встреча с Норвегией (18 июля), а завершится групповой раунд поединком с итальянцами (21 июля).
Евро-2024 U-19, групповой этап:
Группа А
Северная Ирландия
Норвегия
Италия
Украина
Группа В
Дания
Турция
Франция
Испания
В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Также успех на этом турнире может гарантировать Украине путевку на ЧМ-2025 U-20. Для этого нужно выйти в финал, или победить в матче за пятое место.
Финал Евро-2024 U-19 примет Виндзор Парк в Белфасте. Действующим чемпионом является Италия, которая в 2023-м в финале переиграла Португалию.