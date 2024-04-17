Украина U-19 в марте уверенно прошла элит-раунд отбора и квалифицировалась на Евро-2024. Финальная часть турнира будет разыграна с 15 по 28 июля между восемью сборными на полях Северной Ирландии.

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Жеребьевка состоялась сегодня, 17 апреля, в Белфасте. Соперниками сборной Украины по группе А стали Северная Ирландия, Норвегия и Италия.

Команда Дмитрия Михайленко откроет турнир матчем против хозяев (15 июля). Далее будет встреча с Норвегией (18 июля), а завершится групповой раунд поединком с итальянцами (21 июля).

Евро-2024 U-19, групповой этап:

Группа А

Северная Ирландия

Норвегия

Италия

Украина

Группа В

Дания

Турция

Франция

Испания

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Также успех на этом турнире может гарантировать Украине путевку на ЧМ-2025 U-20. Для этого нужно выйти в финал, или победить в матче за пятое место.

Финал Евро-2024 U-19 примет Виндзор Парк в Белфасте. Действующим чемпионом является Италия, которая в 2023-м в финале переиграла Португалию.