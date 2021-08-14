В рамках 4-го тура УПЛ Десна принимает СК Днепр-1, Верес встретится с Ворсклой, а Заря - с Минаем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Десна – СК Днепр-1

Центральный матч 4-го тура будет проведен в Чернигове, где встретятся два амбициозных претендента на бронзу УПЛ. Десна по сравнению с предыдущими сезонами несколько сдала в качестве, потеряв часть лидеров (особенно это касается обороны), однако на их место пришли довольно интересные исполнители – а до конца августа состав северян может пополниться еще и Хачериди. В атаке же подопечные Александра Рябоконя выглядят сильно, что заметно по результатам – даже в слабеньких по качеству матчах команда забивала не менее двух голов. Как следствие, за три первых тура черниговцы набрали 9 очков, переиграв Черноморец (3:0), Мариуполь (2:1) и Ингулец (2:0).

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Пока Десна встречалась только с аутсайдерами и командами с середины таблицы, причем в поединке с азовцами северянам удалось забить победный гол на последних минутах из офсайда. СК Днепр-1 – первый сильный соперник на пути подопечных Александра Рябоконя к выходу в еврокубки. Качество игры в этом поединке станет маркером реального качества футбола черниговцев.

СК Днепр-1 называют одним из основных претендентов на бронзу. У "желто-черных" мощный состав, тактическая прогрессивность и приличный опыт, а их футбол в первых турах нового сезона только подтвердил справедливость амбиций данного коллектива. Правда, он стартовал с боевой ничьи против Ворсклы, но там днепровцы забили два гола, играя в меньшинстве (но один прошел с офсайда). Далее был разгром Черноморца (3:0) и уверенный вынос Мариуполя (3:1).

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Главным оружием Йовичевича на данном этапе является Довбик, который успел отметиться тремя голами и провел один ассист – по сути, именно он самостоятельно обыграл Мариуполь неделю назад. Артем быстро перерастает не только уровень СК Днепр-1, но и уровень УПЛ, что заметно по бешеному интересу из Турции и Европы. Если нападающий желает сделать левел-ап, то нужно не сбавлять обороты.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Десна – СК Днепр-1

Десна: Литовка – Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов – Завийский, Арвеладзе – Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк – Безбородько

СК Днепр-1: Паст – Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак – Джурасек, Пихалёнок, Игнатенко – Чуже, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Оба коллектива выглядят грозно в атаке, но не очень убедительно в обороне – днепровцы пропустили аж три гола в первых трех турах, а черниговцы пропускали от азовцев, играя в большинстве с 30-х минут. У Десны, кстати, есть свой ответ Довбику – Безбородько тоже забил три мяча. Словом, "сухой" сегодняшняя встреча не будет.

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Спрогнозировать победителя трудно. СК Днепр-1 кажется более сбалансированным и прогрессивным в своем футболе, но северяне играют в родных стенах. Букмекеры определить фаворита пары не смогли, поэтому наиболее вероятным результатом кажется боевая ничья.

Заря – Минай

Битва конкурентов в борьбе за бронзу играет на руку действующему обладателю этих медалей. Заря отстает от Десны и СК Днепра-1, причем отрыв уже значительный – в активе луганчан всего три очка. Они откровенно "завалили" начало сезона, но у подопечных Виктора Скрипника есть небольшое оправдание в виде тяжелого календаря – в первом туре команда потерпела поражение от Александрии, а в третьем "мужики" уступили Динамо (по 1:2 в каждом из поединков). В обоих случаях футбол Зари нельзя было назвать крайне ужасным, но и до хорошего уровня было далеко. Масштабное обновление состава зря не прошло – против сильных соперников "черно-белым" не хватает качества.

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Зато в матче с Ингульцом луганчане устроили феерию, устроив разгром (5:1) на выезде. В этой встрече Кочергин оформил свой дебютный хет-трик в УПЛ – на старте чемпионата Владислав является однозначно лучшим в составе Зари. Впрочем, даже в том поединке подопечные Виктора Скрипника позволили сделать 25 касаний в собственной штрафной и едва не привезли пенальти в свои ворота при счете 1:3. В других же встречах ярко проявились проблемы в продвижении мяча – "мужики" очень интенсивно прессингуют и контратакуют, но раскрыть даже простенький оборонительный блок в позиционной атаке им не удается.

Сегодня соперником "черно-белых" является Минай. Закарпатцы собрали состав всего за несколько дней перед стартом нового сезона, но уже в первом туре подопечным Василия Кобина удалось переиграть Александрию (1:0). Затем у минайцев было поражение от Динамо, но обошлось без разгрома (0:2). Секрет успеха прост – "лисы" обороняются в схеме с пятью защитниками, навязывают большое количество контактной борьбы и побеждают в ней (в игре против александрийцев команда выиграла 79% единоборств). Это – очень плохой сигнал для Зари.

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Правда, все плюсы Миная так или иначе перекрываются отсутствием нормальных сборов, большим количеством новичков и слабостью в атакующей работе. В новом сезоне закарпатцы будут бороться за выживание. Впрочем, сегодня им снова может повезти, ведь можно надеяться на определенную ротацию состава соперника – луганчанам уже в четверг играть в Лиге Европы, поэтому надо побеждать, не затрачивая много сил.

Кадровая ситуация

Травмированные: -

Дисквалифицированы: -

Ориентировочные составы на матч Заря – Минай

Заря: Шевченко – Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жунинью – Цвек – Кабаев, Булеца, Кочергин – Гладкий, Фримпонг

Минай: Кучер – Кныш, Горин, Векляк, Лиховидько, Багайоко – Хахлев, Петрусенко, Байдала – Селезнев, Белоног

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

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Минай, конечно, неприятный соперник, а Заре действительно необходимо провести ротацию и экономить силы. Впрочем, у луганчан остается преимущество в интенсивности прессинга (лидеры УПЛ по этому показателю), а по количеству единоборств "мужики" не уступают Минаю. Как показал поединок против Ингульца (во многом похожего на Минай), этого достаточно для побед над командами из второй половины таблицы.

Верес – Ворскла

Ровенчане дебютировали в УПЛ нулевой ничьей с Колосом в Луцке, показав пусть и не прогрессивный, но довольно стабильный футбол. Впрочем, затем подопечные Юрия Вирта потерпели два подряд поражения – Динамо устроило им разгром (0:4), а Рух одержал победу со счетом 2:1. В обоих случаях Верес пропускал два гола еще до 10-й минуты встречи. Это, конечно же, плохо, но данная проблема не настолько серьезна, как кажется (во многом, это просто совпадение). Главным недостатком в футболе новичка является прогнозируемость и неадаптированность к УПЛ.

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Верес по всем статистическим показателям демонстрирует прекрасные для уровня ПФЛ статистические показатели, но для элиты их темп, количество владений, точность передач и качество продвижения мяча уже слишком низкие. Очевидно, именно поэтому команда так много и пропускает на старте встреч. В тактическом же плане ровенчан легко прочитать – все знают, что подопечные Юрия Вирта играют в схеме 4-4-2 и ставят на единоборства и фланговые контратаки. Игроки Руха после победы над ними,заявили, что знали о Вересе все – хотя Леонид Кучук работал с футболистами всего несколько дней.

Ворсклу после вылета из еврокубков записали в главные лузеры сезона, но в чемпионате полтавцы держат марку. В первом туре подопечные Юрия Максимова расписали боевую ничью с СК Днепр-1 (пропустив гол из явного офсайда), через неделю они вынесли Рух (2:0), а затем ворскляне устроили разгром Львову (4:1). Соперники довольно серьезные, но команда их даже не заметила. Интересно, что это уже пятый матч подряд, в котором она забивает не менее двух голов – подобным пока может похвастаться разве что Шахтер.

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Юрий Максимов очень доволен своим стартовым составом, который практически не меняется. Впрочем, главный раскритиковал своих резервистов, заявив, что у него есть только 11 футболистов – а заменить их некем. Особенно досталось Эсеолу, которым коуч оказался откровенно разочарован. Пока горожанам для побед в УПЛ хватало и основы, но такое отношение к запасу рано или поздно может выйти боком.

Кадровая ситуация

Травмированные: М. Шестаков (под вопросом), С. Шестаков, Данилюк

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Ворскла

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Е.Пасич, Кучер, Полюлях, Г. Пасич – Сергийчук, Гегедош

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу – Скляр, Пуцлин, Челядин, Кане – Тилль – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Ворскла впервые за месяц сыграет на выезде, но вряд ли это станет большой проблемой для "зелено-белых". Они сейчас на ходу, голов много, Степанюк идет в лидерах среди бомбардиров (4 гола), в обороне также полный порядок (как для матчей УПЛ) – Вересу же не хватает опыта и тактической гибкости, хотя сегодня у ровенчан есть преимущество в виде собственных болельщиков на трибунах.

На один гол в ворота ворсклян хозяева надеяться могут, но фаворитом пары остается команда Юрия Максимова. Слишком уж уверенно она прошла первые три тура.

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