"Не скажу, что мы тяжело входим в сезон. У нас команда меняется, новые люди появляются. Для этого всегда нужно время. Для болельщиков и специалистов любой проигрыш – это катастрофа. Ребята старались. Сегодня было много хороших моментов. Мне кажется, Динамо было трудно с нами играть.

Заря – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Не могу ответить на вопрос об отсутствии арендованных у Динамо игроков. Все решают наши руководители, которые допускают такое. Владельцы клубов, которым принадлежат игроки, так решили. Ну что мы им? Когда мы их брали, то понимали, что они не будут играть против Динамо.

Мы всегда играем на победу, стараемся действовать первым номером. Мне кажется, эта игра против Динамо была более качественной с нашей стороны, чем предыдущие игры против киевлян – когда мы уступили в финале Кубка или со счетом 0:2 дома. Сегодня мы действовали острее", – сказал Скрипник после матча.

Заря – Динамо: нестабильная крутизна киевлян, провальный успех "бело-синих" после перерыва и невнятность "мужиков"