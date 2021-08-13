"Боевой настрой. С уважением подходим к матчу с Десной. Лидер чемпионата заслуживает полный респект, поэтому наша подготовка к матчу на максимальном уровне. Нам остается доработать несколько аспектов, чтобы матч был под полным контролем.

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Несколько футболистов покинули Десну, но рисунок и костяк остались. Мы это видели в первых трех турах. Атакующее звено у них очень талантливое, непредсказуемое – каждый может решить судьбу матча. Это заставляет нас быть сконцентрированными на протяжении всех 90 минут. У нас хорошая мотивация, потому что мы, как и Десна, начали чемпионат очень удачно", – сказал Йовичевич.

К слову, матч Десна – СК Днепр-1 состоится завтра, 14 августа. Обе команды можно назвать настоящими сенсациями старта нового сезона. Десна на фоне больших кадровых потерь выиграла все матчи и делит лидерство с Динамо, а днепряне отстают лишь на два очка.

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