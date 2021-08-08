"Красно-черные" выбрали нового капитана команды, сообщает официальный сайт клуба.

Голасо Шестакова и первая победа Кучука в видеообзоре матча Рух – Верес – 2:1

Отныне повязку будет носить опытный голкипер Богдан Когут. 33-летний вратарь в новом статусе сменил нападающего Михаила Шестакова. Он будет вице-капитаном Вереса. Кроме того, сразу трое исполнителей во время голосования набрали одинаковое количество голосов и будут иметь статус третьего капитана – защитник Дмитрий Немчанинов, хавбек Валерий Кучеров и форвард Михаил Сергийчук.

К слову, после трех туров в активе Вереса лишь 1 очко, добытое в стартовом туре в домашнем матче против Колоса.

Рух одержал дебютную победу в новом сезоне УПЛ, переиграв Верес