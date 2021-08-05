Турецкий клуб готов увеличить свое предложение за нападающего сборной Украины с 3,5 млн евро до 5-ти, сообщает Karadeniz Gazete.

Монако снова усилился перед вероятной битвой с Шахтером в ЛЧ – очередной многомиллионный трансфер

Руководство Трабзонспора обеспокоено конкуренцией со стороны других клубов. На Довбика якобы также претендуют Андерлехт (агент подтвердил) и даже Шахтер. Интерес "горняков" несколько удивляет, ведь этим летом они уже успели потратить немалые деньги на Лассину Траоре.

Напомним, Довбик отметился победным голом в матче 1/8 финала Евро против Швеции (2:1). Звезда СК Днепр-1 ударно начал и чемпионат Украины – дубль в ворота Ворсклы.

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