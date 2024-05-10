“Обе команды набрали хороший ход под конец сезона. Очень неплохо зарекомендовал себя Шовковский, Я за него болею, Он молодец, У него все получается. Но у Шахтера состав все же сильнее, у киевлян очень много молодежи. Особенно в центре защиты и они совершают ошибки. Однако в это тяжелое время обе команды показывают хороший футбол.

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Что изменил Шовковский, когда возглавил Динамо? Я не могу критиковать Луческу, но мне кажется, что в последнее время, когда он был, ему все было как-то безразлично – победит или проиграет. Это мое мнение, учитывая то, что я видел по игре. Не было необходимой дисциплины. А у Шовковского хорошая игровая дисциплина, благодаря ей они много побеждают.

Кого из игроков Динамо отмечу персонально? Я слежу за Бражко, у него есть все данные, чтобы стать великим футболистом. Имеет хороший отбор как для опорника, видение поля, качественный пас, великолепный удар, хорошо страхует. Это тот игрок, который надолго не задержится в Динамо. А в Шахтере? Мне кажется, они все вроде одинаковые, особенно в средней линии. Судаков или другие не выделяются.

Что станет ключевым фактором? Всегда игру делает средняя линия: хороший отбор, атака или контратака, розыгрыш мяча. Но все же вопрос, какой будет тактика команд на эту игру. Шахтер устроит и ничья, а вот Динамо нужно исключительно побеждать, но рисковать против Шахтера они вряд ли будут", – поделился Сабо в комментарии Telegram-каналу УПЛ ТВ.

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