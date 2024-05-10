Ангелина Забарная, жена защитника Борнмута и сборной Украины Ильи Забарного, рассказала, как ее муж исполнил последнее желание погибшего воина.

"Недавно погиб военный – знакомый моей подруги. И футболку Ильи положили ему в гроб, потому что он очень долго мечтал о ней. Илья, конечно же, передал, он много футболок давал на фронт", – поделилась Ангелина Забарная в выпуске Трендец.

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Следует добавить, что Забарный проводит очень уверенный сезон в Борнмуте – защитника выбирали лучшим игроком команды в прошлом месяце.

Заметим, что Илья провел за "вишен" 40 матчей в этом сезоне во всех соревнованиях, записав в свой актив 1 гол.

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