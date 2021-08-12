В начале августа Хачериди начал заниматься с командой Александра Рябоконя, но пока о полноценном сотрудничестве речь не идет. Об этом рассказал спортивный директор Десны Вадим Мельник в комментарии для Meta-ratings.

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"Евгений приехал к нам, потому что хорошо знаком с Александром Рябоконем. Хачериди пока тренируется, набирает форму. Он сам чувствует, что пока не набрал необходимые кондиции.

Не знаю, останется ли он в Десне. Посмотрим. Все будет зависеть от его состояния, устроят ли его наши условия, а также от других факторов. Посмотрим", – сказал Мельник.

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