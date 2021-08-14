Десна – СК Дніпро-1

Центральний матч 4-го туру буде проведений у Чернігові, де зустрінуться два амбітних претенденти на бронзу УПЛ. Десна у порівнянні з попередніми сезонами дещо здала у якості, втративши частину лідерів (особливо це стосується оборони), однак на їхнє місце прийшли доволі цікаві виконавці – а до кінця серпня склад сіверян може поповнитись ще й Хачеріді. В атаці ж підопічні Олександра Рябоконя виглядають сильно, що помітно по результатах – навіть у слабеньких за якістю матчах команда забивала не менше двох голів. Як наслідок, за три перших тури чернігівці набрали 9 очок, перегравши Чорноморець (3:0), Маріуполь (2:1) та Інгулець (2:0).

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Поки що Десна зустрічалася лишень із аутсайдерами та командами з середини таблиці, причому в поєдинку з азовцями сіверянам пощастило забити переможний гол на останніх хвилинах з офсайду. СК Дніпро-1 – перший сильний суперник на шляху підопічних Олександра Рябоконя до виходу в єврокубки. Якість гри у цьому поєдинку стане маркером реальної якості футболу чернігівців.

СК Дніпро-1 називають одним із основних претендентів на бронзу. У "жовто-чорних" є потужний склад, тактична прогресивність і пристойний досвід, а їхній футбол в перших турах нового сезону лишень підтвердив справедливість амбіцій даного колективу. Щоправда, він стартував з бойової нічиї проти Ворскли, але там дніпровці забили два голи, граючи у меншості (але один пройшов з офсайду). Далі був розгром Чорноморця (3:0) та впевнений винос Маріуполя (3:1).

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Головною зброєю Ігора Йовічевіча на даному етапі є Довбик, який встиг відзначитись трьома голами й провів один асист – по суті, саме він самотужки обіграв Маріуполь тиждень тому. Артем швидко переростає не тільки рівень СК Дніпро-1, а й рівень УПЛ, що помітно по шаленому інтересу з Туреччини та Європи. Якщо нападник бажає зробити левел-ап, то потрібно не збавляти оберти.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Десна – СК Дніпро-1

Десна: Литовка – Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов – Завійський, Арвеладзе – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Безбородько

СК Дніпро-1: Паст – Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубінчак – Джурасек, Піхальонок, Ігнатенко – Чуже, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Обидва колективи виглядають грізно в атаці, але не дуже переконливо в обороні – дніпровці пропустили аж три голи в перших трьох турах, а чернігівці пропускали від азовців, граючи у більшості з 30-х хвилин. У Десни, де речі, є своя відповідь Довбику – Безбородько теж забив три м'ячі. Словом, "сухою" сьогоднішня зустріч не буде.

Йовічевіч налаштований виграти дуель двох сенсацій старту сезону

Спрогнозувати переможця важко. СК Дніпро-1 здається більш збалансованим і прогресивним у своєму футболі, але сіверяни грають у рідних стінах. Букмекери визначити фаворита пари не змогли, тож найбільш вірогідним результатом здається бойова нічия.

Зоря – Минай

Битва конкурентів в боротьбі за бронзу грає на руку чинному володарю цих медалей. Зоря відстає від Десни й СК Дніпра-1, причому відрив уже значний – в активі луганців всього три очки. Вони відверто "завалили" початок сезону, але у підопічних Віктора Скрипника є невеличке виправдання у вигляді важкого календаря – в першому турі команда зазнала поразки від Олександрії, а в третьому "мужики" поступилися Динамо (по 1:2 в кожному з поєдинків). В обох випадках футбол Зорі не можна було назвати вкрай жахливим, але й до хорошого рівня була далеко. Масштабне оновлення складу даремно не пройшло – проти сильних суперників "чорно-білим" не вистачає якості.

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Натомість, у матчі з Інгульцем луганці влаштували феєрію, влаштувавши розгром (5:1) на виїзді. В цій зустрічі Кочергін оформив свій дебютний хет-трик в УПЛ – на старті чемпіонату Владислав є однозначно найкращим у складі Зорі. Втім, навіть у тому поєдинку підопічні Віктора Скрипника дозволили зробити 25 дотиків у власному штрафному й ледь не привезли пенальті на свої ворота за рахунку 1:3. В інших же зустрічах яскраво проявилися проблеми в просуванні м'яча – "мужики" дуже інтенсивно пресингують і контратакують, але розкрити навіть простенький оборонний блок у позиційній атаці їм не вдається.

Сьогодні суперником "чорно-білих" є Минай. Закарпатці зібрали склад всього за кілька днів перед стартом нового сезону, але вже у першому турі підопічним Василя Кобіна вдалося переграти Олександрію (1:0). Потім у минайців була поразка від Динамо, але обійшлося без розгрому (0:2). Секрет успіху простий – "лиси" обороняються у схемі з п'ятьма захисниками, нав'язують велику кількість контактної боротьби і перемагають у ній (у грі проти олександрійців команда виграла 79% єдиноборств). Це – дуже поганий сигнал для Зорі.

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Щоправда, всі плюси Миная так чи інакше перекриваються відсутністю нормальних зборів, великою кількістю новачків та слабкістю в атакувальній роботі. В новому сезоні закарпатці знову будуть боротись за виживання. Втім, сьогодні їм може пощастити, адже можна сподіватись на певну ротацію складу суперника – луганцям вже у четвер грати в Лізі Європи, тож треба перемагати, не витрачаючи багато сил.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Минай

Зоря: Шевченко – Фаворов, Імереков, Вернидуб, Жунінью – Цвек – Кабаєв, Булеца, Кочергін – Гладкий, Фрімпонг

Минай: Кучер – Книш, Горін, Векляк, Лиховидько, Багайоко – Хахльов, Петрусенко, Байдал – Селезньов, Білоног

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

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Минай, звісно, неприємний суперник, а Зорі дійсно необхідно провести ротацію й економити сили. Втім, у луганців залишається перевага в інтенсивності пресингу (лідери УПЛ за цим показником), а за кількістю єдиноборств "мужики" не поступаються Минаю. Як показав поєдинок проти Інгульця (багато в чому схожого на Минай), цього достатньо для перемог над командами з другої половини таблиці.

Верес – Ворскла

Рівняни дебютували в УПЛ нульовою нічиєю з Колосом у Луцьку, показавши нехай і не прогресивний, але доволі стабільний футбол. Втім, потім підопічі Юрія Вірта зазнали двох поспіль поразок – Динамо влаштувало їм розгром (0:4), а Рух здобув перемогу з рахунком 2:1. В обох випадках Верес пропускав два голи ще до 10-ї хвилини зустрічі. Це, звісно ж, погано, але дана проблема не настільки серйозна, як здається (великою мірою, це просто співпадіння). Головним недоліком у футболі новачка є прогнозованість та неадаптованість до УПЛ.

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Верес за всіма статистичними показниками демонструє прекрасні для рівня ПФЛ статистичні показники, але для еліти їхній темп, кількість володінь, точність передач та якість просування м'яча вже занадто низькі. Вочевидь, саме тому команда так багато і пропускає на старті зустрічей. В тактичному ж плані рівнян легко прочитати – всі знають, що підопічні Юрія Вірта грають у схемі 4-4-2 й ставлять на єдиноборства та флангові контратаки. Гравці Руха після звитяги над ними заявили, що знали про Верес все – хоча Леонід Кучук працював з футболістами всього кілька днів.

Ворсклу після вильоту з єврокубків записали у головні лузери сезону, але у чемпіонаті полтавці тримають марку. В першому турі підопічні Юрія Максимова розписали бойову нічию з СК Дніпро-1 (пропустивши гол з явного офсайду), за тиждень вони винесли Рух (2:0), а потім ворскляни влаштували розгром Львову (4:1). Суперники доволі серйозні, але команда їх навіть не помітила. Цікаво, що це вже п'ятий матч поспіль, у якому вона забиває не менше двох голів – подібним поки що може похизуватись хіба що Шахтар.

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Юрій Максимов дуже задоволений своїм стартовим складом, який практично не змінюється. Втім, головний розкритикував своїх резервістів, заявивши, що у нього є лишень 11 футболістів – а замінити їх ніким. Особливо дісталося Есеолі, яким коуч виявився відверто розчарованим. Поки що полтавцям для перемог в УПЛ вистачало й основи, але таке ставлення до запасу рано чи пізно може вилізти боком.

Кадрова ситуація

Травмовані: М. Шестаков (під питанням), С. Шестаков, Данилюк

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Ворскла

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Є. Пасіч, Кучер, Полюлях, Г. Пасіч – Сергійчук, Гегедош

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу – Скляр, Пуцлін, Челядін, Кане – Тілль – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Ворскла вперше за місяць зіграє на виїзді, але навряд чи це стане великою проблемою для "зелено-білих". Вони зарах на ходу, голів багато, Степанюк йде в лідерах серед бомбардирів (4 голи), в обороні також повний порядок (як для матчів УПЛ) – Вересу ж не вистачає досвіду та тактичної гнучкості, хоча сьогодні у рівнян є перевага у вигляді власних вболівальників на трибунах.

На один гол у ворота ворсклян господарі сподіватись можуть, але фаворитом пари залишається команда Юрія Максимова. Занадто вже впевнено вона пройшла перші три тури.

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