Гладковський отправится в аренду в Волчанск из Второй лиги на сезон 2021/22, утверждает Footboom.

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Соглашение рассчитано на 1 год. Отметим, что 19-летний нападающий стал одним из лучших бомбардиров первенства U-19, забив 12 голов в 24 матчах прошлого сезона, а за его плечами опыт выступлений в академиях Барселоны, Шахтера и Динамо.

К слову, Волчанск занимает 11 место в группе Б второй лиги после 2 туров, имея в активе 1 пункт.

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