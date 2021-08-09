Иранец выступает за луганчан на правах аренды, а его контракт принадлежит Фенербахче. В конце концов у Заре есть опция выкупа Сайядманеша за 3,5 млн евро.

Заря – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

По информации турецкого журналиста Ягиза Сабунчоглу, сразу два бельгийский клуба сделали предложения Заре. Речь идет о действующем чемпионе (Брюгге), а также о Андерлехте. Отмечается, что они предлагают большую сумму, поэтому Заря сможет рассчитаться с Фенербахче и оставить себе прибыль.

К слову, в нынешнем розыгрыше УПЛ 20-летний Аллахьяр провел за Зарю 3 поединка, в которых голевыми действиями не отметился. В прошлом сезоне иранец отличился шестью голами.

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