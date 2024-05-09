– Учитывая форму команд в последних матчах, ожидаю яркой, результативной и прежде всего чемпионской игры. Динамо будет играть в тот футбол, который они показывают в последних играх – осмысленный и атакующий.

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Однако Шахтер также не будет закрываться. Думаю, "горняки" будут стараться больше контролировать мяч и таким образом не позволять атаковать сопернику.

– Как оцените форму Шахтера?

– Команда набрала неплохую форму. Радует, что новые бразильцы вклинились в коллектив и показывают качественный футбол.

– Насколько изменилось Динамо Шовковского по сравнению с командой Луческу?

– Прежде всего, ребята сбросили с себя давление и груз. Не боятся допустить ошибки, выглядят раскованнее и у них начало все лучше получаться.

– Динамо по силам обыграть Шахтер?

– Да, конечно. Обе команды способны обыграть друг друга. Очевидного фаворита нет.

– Какие игровые противостояния на поле могут стать ключевыми?

– Игра средних линий, центральных треугольников. Судаков-Бондаренко или Марлон и Степаненко у Шахтера. И Бражко-Шапаренко-Буяльский у Динамо. На втором плане будет индивидуальное мастерство. В обеих командах хватает индивидуально сильных игроков.

– Кто из футболистов Шахтера набрал лучшую форму под конец сезона?

– Неплохо показывает себя Кевин. А еще как нападающий хочу отметить игру Сикана. Нравится его результативность и уверенность. В Динамо отмечу Ваната, который сейчас показывает очень хороший футбол. Также Шапаренко и Бражко. Тренерский штаб Шахтера должен уделить этим игрокам немало внимания, – сказал Воробей в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, дуэль между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 11 мая. Начало встречи в 18:00.

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