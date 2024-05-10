ПСЖ даже не пытается делать вид, что Килиан Мбаппе будет частью команды в следующем сезоне.

Чемпионы Франции сделали очень прозрачный намек во время презентации новой формы.

Мбаппе назвал ответственного за вылет ПСЖ из ЛЧ: "Когда ты сильный, то мяч летит в ворота, а не стойку"

Обычно во время таких рекламных мероприятий уделяют максимальное внимание своим главным звездам. Но вот Мбаппе нет ни на одном фото или видео в соцсетях ПСЖ! Летний уход Килиана выглядит неизбежным.

Надежные инсайдеры еще в середине февраля объявили об этом решении 25-летнего нападающего. Мбаппе отказался активировать пункт о продлении контракта и свободным агентом планирует перебраться в Реал. Килиан за 7 сезонов так и не смог привести ПСЖ к заветной победе в ЛЧ. Трансфер форварда из Монако обходился парижанам в 180 млн евро, а теперь они не получат ни копейки.

El PSG presenta la equipación de la próxima temporada. Kylian Mbappé no aparece en el vídeo. pic.twitter.com/nU54BzccMm — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 10, 2024

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?